Украина ограничила поставки мяса птицы в страны ТС - ищут сальмонеллу и листерию

Такие меры означают для украинских производителей потерю прибыли на сумму до $10 млн в месяц, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Как заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк, в продукции крупнейших украинских производителей мяса курицы — компаний "Мироновский хлебопродукт" (ТМ "Наша Ряба") и "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата"), а также менее крупных производителей — "Тавр-Плюс" и "Элитекс" — обнаружено несоответствия по микробиологическим показателям.

По его словам в продукции одного из производителей обнаружена сальмонелла, другого — листерия, но в чьей, он не уточнил.

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба (Госветфитослужба) ограничила поставки продукции этих производителей в страны Таможенного союза (ТС) на неопределенный срок.

Иван Бисюк говорит, что Госветфитослужба пошла на самоограничение поставок в страны ТС в связи с обращением российской стороны.

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"Во время исследований партий мяса птицы и другой мясной продукции из Украины у наших российских коллег возникли подозрения относительно содержания в продукции определенных веществ. Поэтому мы приостановили экспорт, чтобы провести определенные исследования, и если подозрения российских коллег подтвердятся, то нами будут приняты совместные меры вплоть до остановки производства",— заявил он.

Как известно, страны ТС являются крупнейшим для Украины рыноком сбыта мяса птицы - порядка 70% экспортных поставок.

Претензии России имеют экономическую подоплеку, утверждает один из участников рынка на правах анонимности. "В этом году поставки мяса птицы из Украины в страны ТС выросли, и местные производители лоббируют на правительственном уровне введение ограничений. Учитывая обязательства РФ перед ВТО, самый действенный механизм — заявление контролирующих органов о подозрении относительно наличия вредных веществ в продукции",— заявил собеседник издания.