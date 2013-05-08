По Крещатику прошла колонна советских солдат (фото)

В 16:00 часть Крещатика перекрыли для того, чтобы провести репетицию военно-исторического шествия, которое пройдет завтра, 9 мая.

Улицу заполонили молодые люди и девушки в формах советских солдат. По Крещатику также проехала военная техника старого образца: машины, мотоциклы и танк, сообщает Сегодня.