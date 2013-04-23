Состояние книжного рынка в Украине оценили как «плачевное»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания коллегии Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины сказал директор департамента издательского дела и прессы Госкомтелерадио Алексей Кононенко.

«Ситуация плачевная. Книгоиздатели это знают, книготорговцы более того знают. Мы эту ситуацию знаем» - сказал он и отметил, что украинская книга все же издается и имеет спрос.

А.Кононенко сообщил, что Госкомтелерадио вместе с общественными организациями и экспертами провели предварительный анализ состояния украинской книгоиздательской сферы. В частности, они составили опросный лист для регионов.

«Еще мы будем анализировать, еще мы будем делать какие-то коррективы и посылать в области, посылать на руководство областей, чтобы они видели состояние книжного рынка вообще по Украине и в сравнении» - сказал А.Кононенко.

По его словам, первый подобный анализ за 20 лет показал, что книгоиздание и книгорапространение не является не только приоритетным вопросом в некоторых областях, а за последние 5 лет вообще не рассматривалось ни на каких заседаниях соответствующих местных органов отдельных областей.

Он отметил, что в Государственном реестре издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции сейчас в Украине существует 5400 субъектов издательского дела. При этом, наибольшее количество из размещены в Киеве – 2141, Харьковской области – 689 и Донецкой – 328.

По словам А.Кононенко, из 5400 издательств реально работают и «на слуху» 200-400. «А все остальные – которые зарегистрировались – пришли, заплатили 400 гривен, принесли уставные документы и все - они есть в реестре» - сказал он.

Кроме того, по информации Книжной палаты Украины им. Ивана Федорова, в прошлом году по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество наименований выпущенных книг – на 3210, а также их тираж – на 15 555.

В то же время, А.Кононенко отметил, что это наиболее точные данные благодаря закону об обязательном экземпляре документов, но только на основании этих данных все же нельзя делать точные выводы, ведь «издатели некоторые прячутся с теми обязательными и с тиражами».

«У нас разрушена система книгорапространения, у нас нет государственных магазинов, у нас только частные» - сказал А.Кононенко и отметил, что Украина фактически утратила национальный книжный рынок.

Он также отметил, что Госкомтелерадио разработало Концепцию государственной целевой национально-культурной программы популяризации отечественной книгоиздательской продукции и чтения на 2014-2018 годы, которая была утверждена правительством и которая должна решить неотложные вопросы развития издательского дела в Украине, пропаганды чтения, способствовать расширению книжного ассортимента, уменьшить его стоимость и т.п.

«Когда такая программа будет, я думаю, области вынуждены будут выполнять эту программу, разрабатывать и внедрять свои программы» - сказал А.Кононенко.

Кроме того, в проект перечня книжных изданий, предусмотренных к выпуску по программе «Украинская книга» на 2013 год, отобрано 211 издательских проектов, на выпуск которых в госбюджете заложено 37,5 млн. грн.

В то же время, в Украине отмечается недостаточный показатель количества книжной продукции на душу населения. Так, в 2012 году он составлял 1,4 книги на одного гражданина.