В Одесской области понтонный мост дрейфовал вместе с людьми и краном

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области.

Согласно данным отдела, в спасательную службу города Беляевка поступило сообщение от жителей села Яски о том, что при проведении демонтажа понтонного моста длиной 50 м и шириной 10 м, возник разрыв металлического троса крепления конструкции понтонов.

«В результате мост начал дрейфовать вместе с двумя людьми и автомобильным краном ЗИЛ-130 по течению по реке Турунчук. На место происшествия направили спасательное отделение областной службы ЧС в Одесской области на автомобиле САРМ-С с прицепом и моторным катером «Крым», - сообщили в отделе.

С помощью тросов дрейфующий мост зафиксировали к берегу – за 200 метров от места проведения демонтажных работ. В спасательных работах было задействовано 6 лодок, участвовало 6 человек личного состава ГСЧС, а также 10 местных жителей. В результате операции спасены два человека, погибших и пострадавших нет.