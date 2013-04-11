Врачам «скорой» с ноября обещают надбавки к зарплате

Это та самая больница, в которой в январе этого года произошло ЧП — бригада не выехала на вызов к умирающей женщине.

В ходе поездки министр пообщалась с коллективом отделения скорой и другими медиками больницы. Диспетчер «скорой» рассказала Богатыревой, что сотрудники больницы сами были возмущены январским случаем: «Каждый подумал, что это могло случиться с его мамой, мы были просто в ужасе». Диспетчер, который дежурил в ту ночь, и заведующий подстанцией скорой помощи уволены. Также уволен главврач филиала Бориспольской станции экстренной медицинской помощи. Водитель, который, по предварительной информации, отказался ехать на вызов, находится под следствием.

Подстанция скорой помощи в Броварах не полностью укомплектована. «У нас есть шесть машин, правда, на ходу всего 5. Обслуживаем 160-180 тыс. населения, а по нормативам так должно быть: одна машина «скорой» на 10 тыс.населения. Конечно, не всегда успеваем доехать за 10-20 минут, но стараемся справиться теми силами, которые есть. Одна машина базируется в Калите, - рассказал журналистам и.о. заведующего подстанцией Олег Загорный. - Но как раз перед происшествием ее забрали сюда, в Бровары. Потому на месте, в Калите, машины скорой не оказалось».

Проведя инспекцию, Раиса Богатырева договорилась с губернатором Киевской области Анатолием Присяжнюком о закупке 5 машин скорой помощи для этого отделения. «5 машин будут куплены за счет возможностей области», - отметила Раиса Богатырева по результатам поездки.

Также, отвечая на вопрос медиков о повышении зарплат, министр отметила, что с 1 ноября работники скорой помощи будут получать 20% надбавку за условия труда, 20% - за выслугу лет. «Кроме того, вам положена единирозовая материальная помощь на оздоровление, - сообщила Богатырева медикам. - Вообще, мы с президентом это обсуждали, и он согласился, что несмотря на кризис, несмотря на финансовую ситуацию, минимум на 10% нужно повышать зарплату медикам каждый год».

Медики в ответ проявили заботу о здоровье министра — когда Богатырева зашла в поликлинику, они усадили ее на стул и при помощи тонометра измерили давление. Богатырева осталась довольна результатом: «120/70, вот что значит здоровый образ жизни!».

Напомним, в прошлом году на обеспечение лекарственными средствами бригад скорой помощи в виде субвенций были выделены 323 млн грн. По словам министра Раисы Богатыревой, экстренная помощь обеспечивается всеми необходимыми лекарствами и в этом году, и на всех станциях скорой помощи есть достаточный запас медикаментов.