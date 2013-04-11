Эксперты назвали сланцевый газ уникальным шансом для Украины

Украина может либо воспользоваться этим шансом, либо окончательно сдать конкурентные позиции. Такое мнение озвучил, директор энергетических программ центра «Номос», президент центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар во время круглого стола "Перспективы добычи сланцевого газа в Украине", сообщает РБК-Украина.

В ходе круглого стола, в частности, были озвучены прогнозы Международного энергетического агентства, согласно которым развиваться газовый рынок в ближайшие десятилетия будет развиваться за счет технологий, позволяющих добывать сланцевый газ. В результате к 2035 г. главным производителем топлива будет США, а доля России и стран Ближнего Востока в мировой торговле газом снизится с нынешних 45% до 35%. При этом доля сланцевого газа составит 32%, когда его начнут активно добывать Польша, Австралия, Индия, Канада, Индонезия и Китай.

Как отметил Михаил Гончар, к этому списку присоединятся Южная Африка, Аргентина и ряд других стран. "Правительство Румынии, которое год назад инициировало мораторий на разработку сланцевого газа, в этом году этот мораторий отменило. Кроме того, в январе этого года Французская академия наук назвала поспешным и не имеющим надлежащего обоснования решение о моратории на добычу сланцевого газа времен президентства Саркози. В том же документе содержалась рекомендация обратить внимание на опыт разведки сланцевых газов в Польше и Украине. Это тот редкий случай, когда развитая страна смотрит на пример Восточной Европы, где что-то движется вперед", - отметил Михаил Гончар.

По его мнению, если Украина не использует этот шанс, она будет вынуждена навсегда сдать конкурентные позиции в вопросе энергетики, где пока прослеживается преимущество.