Главврачу у дверей квартиры устроили «темную»

Информацию о том, что в отношении главного врача Бердянской горбольницы Юрий Киссы (ранее на протяжении нескольких лет занимавший пост руководителя горотдела здравоохранения – УНИАН) совершено преступление, сегодня, 5 апреля, УНИАН подтвердил пресс-офицер Бердянского горотдела милиции Юрий Горецкий.

«Действительно, поступило заявление о том, что 3 апреля неизвестный в подъезде дома, где проживает пострадавший, ударил его в лицо, чем причинил телесные повреждения, квалифицированные как легкие телесные повреждения», - сообщил И.Горецкий.

По его словам, произошедшее внесено в ЕРДР с квалификацией по ст. 125 Уголовного кодекса Украины - «умышленное телесное повреждение».

И.Горецкий также отметил, что установить мотивы произошедшего и личность злоумышленника пока не удалось.