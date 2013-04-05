Спасатели убеждают, что ситуация с наводнениями в Украине - под контролем

Ситуация с наводнениями в Украине является контролируемой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских во время выездного совещания по недопущению наводнения.

“Ситуация с пропуском половодья и наводнений в целом по Украине контролируемая. Отдельные очаги подтопления населенных пунктов есть в Черниговской, Одесской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской областях”, - сказал М.Болотских.

Он отметил, что ситуация с расчисткой автодорог в связи с угрозой подтопления также является контролируемой, принимаются все необходимые меры по ликвидации угроз перебоев в автосообщении.