У Попова вины своей в коллапсе не признают - волшебной палочки нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, не собирается ли он в нынешней ситуации написать заявление об отставке.

“Коллапс, который возник, это не моя вина, а это природное чрезвычайное явление, которого не было в городе уже сто лет, когда падает за сутки 40 млн. кубометров снега. Были бы вы на моем месте или кто-то другой - никто чуда не сделал бы. И я не волшебник. Я не смогу взмахнуть палочкой и - все сделалось”, - сказал А.Мазурчак.

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“Я могу взять на себя вину за то, что я как руководитель комиссии не мог предвидеть таких последствий, что этот конкретный снегопад будет таким, какого не было уже сто лет. Но я этого предвидеть не мог”, - сказал А.Мазурчак, показав журналистам предупреждение Гидрометцентра от 21 марта, в котором не было сказано об уровне угрозы для Киева.