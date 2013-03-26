Керченский паром возобновил работу
05:16, 26 марта 2013Общество
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Керченская паромная переправа в понедельник возобновила работу, которая была приостановлена в выходные из-за плохой погоды.
Керченская паромная переправа / Фото Сrimeanblog.blogspot.com
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Республиканского комитета по транспорту и связи, движение паромов из Украины в Россию и обратно «осуществляется по фактической погоде».
«В случае усиления ветра движение будет остановлено», - подчеркнули в Рескомтрансе.
Движение паромов из порта «Крым» в порт «Кавказ» прекратилось в ночь на 24 марта из-за ветра скоростью до 24 метров в секунду и волнения моря в 4 балла.
Справка УНИАН. Переправа создана в 1954 году, занимается перевозкой пассажиров, автомобилей и грузов через Керченский пролив. Ее флот состоит из двух паромов-ледоколов и одного автопарома.
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