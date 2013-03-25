Почти половина молодежи видит угрозу свободе слова в Украине - опрос

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина с 1 по 20 марта 2013 года.



Из них 38,6% выбрали ответ «скорее да», а 10,4% – «точно да» на этот вопрос. При этом почти такое же количество опрошенных (46,1%) заявили, что общественно-политической жизнью Украины не интересуются. Из них вариант «скорее нет» предпочли 34,9%, «точно нет» – 11,2%. Затруднились ответить на этот вопрос 4,9% респондентов.

Каждый второй представитель молодежи (49,4%) полагает, что в Украине существует угроза свободе слова и демократии. Из них ответ «скорее да» дали 35,8%, «точно да» – 13,6%. Не видят такой угрозы 45,5% молодых людей Украины. Из них 37,2% выбрали ответ «скорее нет», 8,3% – «точно нет». Затруднились с ответом на данный вопрос 5,1% респондентов.

Почти половина молодых людей Украины (46,1%) отметили, что среди демократических ценностей практическое значение для них имеет свобода слова. Далее следуют: право на охрану здоровья, медицинскую помощь (45,3%); личная неприкосновенность (38,2%); право распоряжаться своей собственностью (36,2%); свобода передвижения, выбора места жительства (34,1%); судебная защита прав и свобод граждан (32,2%); право свободно говорить на родном языке (23,1%); свобода вероисповедания (15,2%); право свободно избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления (14,7%); возможность участвовать в политической жизни общества (10,1%). Ответ «другое» дали 2,3% респондентов, а 2,7% – затруднились с ответом на данный вопрос.

С 1 по 20 марта 2013 года Институт Горшенина провел всеукраинское социологическое исследование на тему «Современная молодежь Украины». Всего опрошено 2000 респондентов в возрасте от 15 до 21 года в городах с населением более 100 тысяч человек, расположенных в 24 областях Украины и АР Крым. Квотами в выборке были: возраст, пол и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.