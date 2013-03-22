На Прикарпатье из-за снегопадов сокращают учебный процесс и рабочий день

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Ивано-Франковской облгосадминистрации, об этом шла речь сегодня на заседании областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На протяжении сегодняшнего и нескольких следующих дней в области ожидается резкое ухудшение погодных условий: снижение температуры, снегопады, метели, гололед.

По словам начальника управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области Владимира Монашеского, все подразделы службы готовы к работе в сложных условиях. Оперативные группы выехали в районы, где прогнозируется самая плохая ситуация (Долинский, Городенковский, Калушская трасса), установлено взаимодействие с работниками ГАИ, на сложных участках автодорог будут работать посты.

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В Калушском, Богородчанском, Верховинском, Городенковском, Косовском, Рожнятовском и Долинском районах зафиксированы случаи отключения от электроснабжения. В целом повреждены 6 линий электропередач. Работники ПАО «Прикарпатоблэнерго» приступили к ликвидации аварийных ситуаций.

В области будет ограничено движение тяжеловесного транспорта в направлении Долины, а при необходимости также на других участках.

Сегодня рекомендовано сократить учебный процесс в учебных заведениях и рабочий день для работающих.