Треть всех денег на 2013 год Укравтодор пустит на Донецк и Днепропетровск

О том, чтобы радикально изменить ситуацию в отрасли, в правительстве даже не задумываются.

Об этом заявляет КоммерсантЪ-Украина, в распоряжении которого оказался проект постановления Кабинета министров с перечнем объектов строительства и ремонта автодорог страны в 2013 году. Замглавы "Укравтодора" Владимир Галушко подтвердил, что проект был принят на заседании правительства.

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Основная часть средств — 6,98 млрд грн — пойдет на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты автодорог общего пользования.

Еще 300 млн грн планируется потратить на 5 автодорог международного значения: Киев—Ковель—Яготин, Киев—Чоп, Киев—Харьков—Довжанский, Киев—Чернигов—Новые Яриловичи и Киев—Одесса.

Свыше трети всей суммы привлеченных денег (2,25 млрд грн) получат две области — Донецкая и Днепропетровская. Для сравнения: Херсонской и Хмельницкой областям достанется 249,17 млн грн и 168,88 млн грн соответственно, Волынской — 104,3 млн грн.

Такую диспропорцию Владимир Галушко объяснил тем, что "объекты для строительства, реконструкции и ремонта отбирались по степени социальной и экономической важности".

"Например, в Днепропетровской и Донецкой областях будет достроена дорога, которая свяжет Львов с Луганском",— отметил Галушко.

По его словам, в 2011 и 2012 году, напротив, большая часть средств направлялась в западные регионы.

В текущем году "Укравтодор" планировал привлечь на ремонт и строительство дорог 14 млрд грн путем выпуска облигаций, но смог привлечь только половину запланированной суммы.

При том, эти средства — практически единственные, которые в этом году получит "Укравтодор" на эти цели. Из госбюджета ему планируется выделить 13,65 млрд грн, из которых только на выплату процентов по взятым ранее кредитам будет направлено 8,4 млрд грн.