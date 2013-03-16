Жителей Запорожья убеждают, что «коричневый дождь» - это не страшно

Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Запорожской области заверяет, что поводов для беспокойства в связи с прошедшим 15 марта в регионе «коричневым дождем», вызвавшим панику у населения, нет.

Официальное заявление по этому поводу, в связи с массовыми обращениями журналистов и жителей о природе странного «коричневого дождя» сделала сегодня, 16 марта, помощник начальника управления ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

По ее словам, «так называемый коричневый или бурый дождь» наблюдался накануне – 15 марта во второй половине дня не только на территории Запорожья, но и в ряде других населенных пунктов, в частности в Никополе, Днепропетровске и Севастополе.

Попавшие под дождь люди отмечали, что капли дождя имеют странный буро-коричневый цвет, что особенно четко видно на одежде и автомобилях и данный «странный дождь» стал поводом для появления слухов о яко бы произошедшей экологической катастрофе.

«Данные слухи абсолютно безосновательны: все ответственные службы провели необходимые исследования и никаких отклонений в состоянии окружающей среды не выявила», - заявила Ю. Барышева.

Так, в частности, в период дождя и после его завершения в Запорожской области пробы почвы, дождевой воды, воздуха, а так же замеры уровня радиации, по словам Ю.Барышевой, проводились специалисты Запорожской областной санэпидемслужбы, облгидрометслужбы и ГСЧС в Запорожской области.

«По данным главного санитарного врача Запорожской области Анатолия Севальнева, «никаких загрязнений окружающей среды не выявлено». Начальник облгидрометслужбы Инна Черник, также заявляет, что в результате взятия проб и замеров ее подчиненными «превышение норм не зафиксировано, кислотность в пределах нормы». По данным управления здравоохранения, «не зафиксировано обращений к медикам в связи с ухудшением состояния здоровья из-за осадков», - рассказала Ю.Барышева.

По ее словам, 15 марта был также осуществлен обзвон промышленных предприятий Запорожской области, в результате чего «получена информация об отсутствии каких-либо несанкционированных выбросов».

Однозначного ответа на вопрос, что же стало причиной выпадения необычного «коричневого дождя», на данный момент нет.