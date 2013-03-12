Суд отстранил от должности мэра Коктебеля

Такое решение суд вынес в понедельник, 11 марта, удовлетворив ходатайство правоохранителей, сообщил УНИАН представитель прокуратуры Крыма.

Ранее в марте милиция открыла уголовное производство по факту нарушений при передаче имущества в аренду Коктебельским поселковым советом. Расследование проводится по статье 367 УК Украины (служебная халатность).

Сотрудники поссовета отказались комментировать УНИАН информацию об отстранении мэра от должности.

При этом, на вопрос, был ли сегодня А. Булыга на работе, сотрудники поселкового совета ответили утвердительно. А. Булыга работает председателем поссовета Коктебеля с 1991 года.