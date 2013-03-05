В Луганской области владелец АЗС наворовал газа на три миллиона гривен

В Луганской области сотрудники Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью (УГСБЭП) выявили факт хищения газа газозаправочной станцией на сумму более 3 млн грн.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, была получена информация, что на одной из газозаправочных станций области занимаются хищением газа из трубопровода, принадлежащего частному акционерному обществу «Луганскгаз».

Проверкой, проведенной правоохранителями совместно с специалистами «Луганскгаза» в середине февраля, установлено, что врезка в газопровод осуществлялась незаконно, в обход счетчиков. Дальше похищенный газ закачивался в резервуар, откуда распределялся по заправочным колонкам. Газ реализовывался на АЗС, а вырученные средства присваивались.

Согласно предварительным подсчетам специалистов газового хозяйства, хищение газа осуществлялось на протяжении года и сумма ущерба, причиненного «Луганскгаз», составляет более 3 млн грн.

Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований. В отношении коммерческого директора данной АЗС открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах). Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.