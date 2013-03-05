Доктора Пи оставили за решеткой

Как передает корреспондент УНИАН, суд назначил следующее заседание по делу А.Слюсарчука с рассмотрением дела по сути на 14 марта.

А.Слюсарчук будет содержаться во Львовском СИЗО.

Как сообщал УНИАН, несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой. А.Слюсарчук также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Он стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.Слюсарчук – самозванец, который не имеет даже высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксировано, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.Слюсарчука львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

В октябре 2012 года СМИ сообщали, что следствие установило, что в результате «лечебной практики» А.Слюсарчука, известного как «Доктор Пи», умерли шесть человек. Всего же по делу проходят десять эпизодов незаконной лечебной практики.

22 января Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты об освобождении А.Слюсарчука под залог в 130 тыс. грн, мотивируя тем, что преступления, в совершении которых он обвиняется, являются тяжкими и предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

22 февраля Коллегия судей Апелляционного суда Львовской области приняла решение, что дело А.Слюсарчука, обвиняемого в подделке документов, мошенничестве, нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего, и незаконной врачебной деятельности, будет слушаться во Львове.

Сегодня, 5 марта, А.Слюсарчука привезли этапом из Киева во Львов для участия в заседании Сиховского районного суда Львова, который рассмотрел вопрос о продолжении содержания его под стражей, поскольку срок содержания его истекал 11 марта.