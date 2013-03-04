Эксперты считают, что Украине нужно запретить валютные депозиты

Об этом в ходе пресс-конференции заявил финансовый эксперт Александр Охрименко.

«В Украине невозможно сделать дешевым кредитование, пока выплачивается высокий процент по депозитам. Таким образом можно только раскрутить инфляцию», - сказал он.

Эксперт напомнил, что в Российской Федерации несколько лет назад было введено налогообложение по депозитам, что помогло снизить высокие ставки.

«Украина не будет развиваться, пока есть 83 миллиарда долларов наличных у населения. Мы так увлеклись этим долларом, что дальше некуда. Любовь к доллару убивает реальную экономику Украины. Я считаю, что необходимо запретить валютные депозиты, и ввести, как и в России, налог на депозит. Ничего плохого, кроме критики введения налога, не случится», – сказал он.

По словам Охрименко, депозит является таким популярным, потому что это единственный денежный инструмент, освобожденный от налогообложения. «И это несправедливо. Сейчас невыгодно покупать акции или облигации, ведь там есть налог, а на депозите нет», - отметил он.

По его мнению, чем дольше украинцы будут держать «доллары в тумбочке», тем дольше наше государство не сможет решить вопрос с торговым и платежным балансом.