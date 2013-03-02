Статус заграничного украинца получили еще 750 человек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, соответствующие решения были приняты 28 февраля на XХІ заседании Национальной комиссии по вопросам заграничных украинцев под председательством первого заместителя министра иностранных дел, руководителя комиссии Руслана Демченко.

Среди тех, кому был предоставлен статус заграничного украинца, самые многочисленные группы составляют граждане Латвии и Молдовы, отмечается в сообщении.

В целом, статус заграничного украинца с момента принятия в 2004 году Закона Украины „О заграничных украинцах” получили 6 тысяч 913 человек из 54 стран мира, проинформировали в МИД.

Как сообщалось, в соответствии с Законом Украины „О внесении изменений в Закон Украины "О правовом статусе заграничных украинцев» от 9 февраля 2012 года, заграничный украинец, который пребывает в Украине на законных основаниях, пользуется такими же правами и свободами, а также несет такие же обязанности, как гражданин Украины, за исключениями, установленными Конституцией, законами Украины или международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. Человек, получивший статус заграничного украинца, имеет право работать на предприятиях, в учреждениях и организациях или осуществлять другую трудовую деятельность на основаниях и в порядке, установленном для граждан Украины.

Заграничным украинцам ежегодно устанавливаются квоты приема в высшие учебные заведения Украины в пределах объемов государственного заказа.

Лица, получившие статус заграничного украинца, имеют право на получение гражданства Украины в порядке, установленном законом "О гражданстве Украины".