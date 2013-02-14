В Донецке опровергают информацию о шестом погибшем в авиакатастрофе

Как официально заявили УНИАН в пресс-службе ОГА, «в результате авиакатастрофы 13 февраля в Донецке самолета Ан-24, совершавшего чартерный рейс из Одессы, погибли только 5 пассажиров данного рейса. Информация некоторых СМИ о якобы гибели еще одного человека, жителя Донецка, не соответствует действительности»

В пресс-службе также добавили, что в Донецкой облгосадминистрации всеми вопросами, связанными с данной авиакатастрофой занимался лично губернатор области Андрей Шишацкий и ни он, ни его заместители не сообщали никому другой информации, кроме официально обнародованной.

В Донецком аэропорту также корреспонденту УНИАН подтвердили гибель только 5 пассажиров данного рейса.

В аэропорту объяснили: «Самолет садился на взлетно-посадочную полосу, и в момент посадки самолета на взлетно-посадочной полосе не мог находится никакой работник аэропорта; обслуживание самолета, его дозаправка, все осуществляется не на взлетно-посадочной полосе, полоса только для взлета и посадки, потом самолет сопровождается в зону стоянки, и в зоне стоянки, на перроне уже самолет обслуживается».

«Нам скрывать нечего, потому что нашей вины в произошедшем нет, мы максимально открыты и предоставляем всю информацию...", - добавили в пресс-службе.

Некоторые СМИ сегодня сообщили, что в результате авиакатастрофы погибло не 5 а 6 человек и шестым погибшим был местный житель.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 февраля в аэропорту «Донецк» потерпел катастрофу самолет, прибывший чартерным рейсом из Одессы. Самолет во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся, его корпус раскололся и началось задымление.

На борту самолета находились 44 человека, пять погибли. На сегодняшний день известно, что 26 пассажиров обратились за помощью к медикам, из них 9 человек находятся в больнице.

5 из 44 пассажиров самолета Ан-24, совершавшего чартерный рейс Одесса-Донецк и потерпевшего крушение в аэропорту Донецка, не были зарегистрированы.

По факту авиакатастрофы в аэропорту Донецка начато уголовное производство.