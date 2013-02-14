Прокурор: пятеро погибших в катастрофе Ан-24 - жители Одессы и области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции прокурор Донецкой области Владимир Вышинский.

По его словам, в настоящее время из 8 членов экипажа «пять находятся на стационарном лечении, а также 4 пассажира данного авиарейса. Состояние здоровья этих 5 членов экипажа и 2 пассажиров - средней тяжести, еще 2 пассажира находятся в реанимации Донецкой областной травматологии, но их жизни ничего не угрожает».

Прокурор добавил, что командиру Ан-24 - 34 года, он командует экипажем с 2010 года, а второму пилоту - 23 года, «но у них есть все нормативные документы для осуществления полета».

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Кроме того, В.Вышинский отметил, что, по предварительным данным, пятеро погибших пассажиров - жители Одессы и Одесской области, они получили черепно-мозговые травмы и множественные переломы.