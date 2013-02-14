На Харьковщине поймали женщину, которую искали по всей России
11:38, 14 февраля 2013Общество
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В Волчанском районе Харьковской области на автомобильном пункте пропуска «Плетеневка» пограничники задержали гражданку Российской Федерации, которая находится во всероссийском розыске.
Женщина взяла паспорт у сестры / Фото: vyatka.ru
Как сообщили УНИАН в Харьковском пограничном отряде, вчера 29-летняя женщина пыталась попасть из Российской Федерации на территорию Украины по чужому паспорту.
Во время предварительной проверки пограничники установили, что задержанная гражданка находится во всероссийском розыске, в отношении нее возбуждено 3 уголовных дела. Именно поэтому, женщина во избежание уголовной ответственности на территории Российской Федерации решила использовать паспорт своей сестры, гражданки Украины.
На задержанную за незаконное пересечение границы составлены административно-процессуальные документы. Материалы переданы в суд.
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