На Харьковщине поймали женщину, которую искали по всей России

Как сообщили УНИАН в Харьковском пограничном отряде, вчера 29-летняя женщина пыталась попасть из Российской Федерации на территорию Украины по чужому паспорту.

Во время предварительной проверки пограничники установили, что задержанная гражданка находится во всероссийском розыске, в отношении нее возбуждено 3 уголовных дела. Именно поэтому, женщина во избежание уголовной ответственности на территории Российской Федерации решила использовать паспорт своей сестры, гражданки Украины.

На задержанную за незаконное пересечение границы составлены административно-процессуальные документы. Материалы переданы в суд.