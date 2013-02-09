Энергетическую вербу засеют на тысячах гектаров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, об этом заявил экс-председатель Сумского облсовета, а ныне советник председателя ОГА Марк Берфман.

«Мы провели мониторинг и нашли более 20 тысяч гектаров малопригодных для сельскохозяйственного пользования земель на севере области. Их можно засеять энергетической вербой - она быстро растет и может служить биомассой, которую можно перерабатывать на топливо. Собирать эту молодую вербу можно с помощью обычной сельскохозяйственной техники», - рассказал М.Берфман.

По его словам, в настоящее время в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами Украины согласовывается реализация таких планов на территории области.

При этом М.Берфман подчеркнул, что верба считается энергетической культурой, то есть быстро растущей и набирающей биомассу, а выращивание энергетических плантаций вербы позволяет организовать ее уборку с помощью обычных комбайнов.

«Производство биотоплива из энергетических культур является экологическим, ведь при выращивании такие растения поглощают углекислый газ и производят кислород», - отметил М.Берфман.

Справка УНИАН. Энергетическая верба (Salix Viminalis) - род деревьев, кустарников или полукустов семьи ивовых - обычно густорастущая, вырастает до 5-6 м высотой и имеет большое количество побегов. Она довольно легко размножается вегетативными побегами. Насаждения ивы остаются продуктивными 25-30 лет, а урожай в течение этого периода можно собирать через три-четыре года. Растение считается перспективным для создания высокопродуктивных энергетических плантаций - с 1 га плантации можно получать до 30-40 т сухой древесной массы ежегодно.