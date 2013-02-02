"Незалежність" бурит свою первую скважину в Черном море

Согласно сообщению, буровая установка ведет работы на Архангельском месторождении газа, расположенном в 60 километрах от крымского побережья.

Отмечается, что работы проводятся в рамках выполнения производственного плана компании на 2013 год, который предполагает увеличение добычи на шельфе Черного и Азовского морей на 40% – до 1,65 млрд с 1,17 млрд кубометров природного газа.

«В текущем году будут завершены основные работы по обустройству новых Одесского и Безымянного месторождений, продолжается дообустройство Архангельского и Штормового», - сказано в сообщении.

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Справка УНИАН. Самоподъемная плавучая буровая установка «Незалежність» была спроектирована и построена на сингапурской судоверфи Keppel FELS в 2012 году.

Оснащена самым современным оборудованием, и, вместе с СПБУ «Петр Годованец», станет самой высокотехнологичной и мощной СПБУ в Черноморском регионе.

Способна бурить 12 скважин с одной постановки.

По погодным условиям СПБУ способна работать при шторме с высотой волн до 15 метров и скоростью ветра до 130 километров в час.

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Одесское и Безымянное газовые месторождения были открыты в 1988 году. В 2006 году на Одесском месторождении начались работы по его освоению и был установлен блок-кондуктор БК-1. Однако из-за отсутствия средств работы были приостановлены. С этого момента до 2011 года на месторождениях проводились только геологоразведочные работы по уточнению запасов. Открытие нового продуктивного горизонта на Одесском месторождении позволило увеличить суммарные запасы обоих месторождений до 22 млрд кубометров природного газа.