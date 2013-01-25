Патриарх Кирилл - против проведения в ближайшее время Вселенского собора

В Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) полагают, что это заявление стало ответом на недавнее письмо их предстоятеля Филарета (Денисенко) главам поместных церквей с просьбой рассмотреть на соборе вопрос автокефалии Киевского патриархата. По мнению экспертов, теперь патриарх Кирилл попытается затянуть подготовку к собору, пишет издание «Коммерсант-Украина».

Заявление о нецелесообразности проведения в ближайшее время Вселенского собора глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл сделал в Москве во время встречи с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II (Гудушаури-Шиолашвили).

"РПЦ вместе с другими православными церквями будет двигаться по пути укрепления православного единства, но с определенной осмотрительностью, чтобы поспешные попытки провести собор без должной подготовки не привели к осложнениям в межправославных отношениях. Мы глубоко убеждены, что собор должен готовиться таким образом, чтобы содействовать укреплению православного единства, а не создавать новые линии напряжения в отношениях между церквями",— заявил патриарх Кирилл. Илия II был более лаконичен: "Мы пришли к единому мнению о том, что проводить собор нет смысла, пока не будут урегулированы все вопросы, стоящие перед православными церквями".

Следует отметить, что решение патриарха Кирилла последовало за письмом главы УПЦ КП Филарета, опубликованным неделю назад. В нем первоиерарх УПЦ КП обратился к главам поместных церквей с просьбой рассмотреть вопрос автокефалии украинской церкви на будущем Вселенском соборе. Без решения этого вопроса первоиерарх считает его проведение неоправданным, поскольку УПЦ КП является одной из крупнейших православных церквей в мире. Напомним, Вселенский собор является собранием глав всех православных церквей, решающих различные церковно-политические и догматические вопросы, в том числе и касающиеся предоставления автокефалии. Предыдущий собор состоялся еще в 787 году, а в последние годы активизировалась подготовка к следующему, VIII Вселенскому собору.

В УПЦ КП полагают, что заявление патриарха Кирилла напрямую связано с вопросом автокефалии украинской церкви. "Ясно, что игнорировать аргументы, изложенные в письме патриарха Филарета, очень сложно, и заявление патриарха Кирилла — прямое тому доказательство. Глава РПЦ понимает, что если вопрос украинской автокефалии не будет решен, то собор закончится скандалом, так как либо Москва, либо Вселенский патриархат останутся недовольны. Сейчас найти компромисс в вопросе автокефалии УПЦ КП эти две церкви не могут",— полагает секретарь Священного синода УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

Сторонники РПЦ с такой постановкой вопроса категорически не согласны. "Украинский вопрос важен, но он не может быть предметом рассмотрения Вселенского сбора, поскольку Украина является канонической территорией Русской православной церкви, а УПЦ КП не признана ни одной вселенской церковью",— уверен заведующий отделом по связям с РПЦ, русским миром и православным сообществом Института стран СНГ Кирилл Фролов. По его мнению, в ближайшее время Вселенский патриархат ни при каких условиях не согласится признать автокефалию УПЦ КП. "При патриархе Кирилле РПЦ стала настолько сильной и влиятельной церковью, что против ее мнения никто не пойдет",— уверен Фролов.