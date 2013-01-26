СМИ: Американский «закон Магнитского» может распространиться на Украину

Об этом в интервью ZN.UA заявил бывший народный депутат от "Батьківщини" Остап Семерак.

Политик отметил, что, по его данным, сейчас в Сенате ведутся разговоры о расширении сферы применения этого закона.

"И тут появляется Украина. Уточню, что Сенат сначала хотел распространить действие этого закона на всех чиновников любой страны мира, уличенных в серьезном нарушении прав человека, потом — на страны ОБСЕ, потом — на страны экс-СССР. Сейчас пришлось еще более сузить список по субъективным причинам: ряд среднеазиатских стран являются важными партнерами США в афганской кампании. Наиболее безболезненно для США включить в этот список лишь Украину, Россию и Беларусь. И есть сенаторы, которые лоббируют именно такой сценарий", - подчеркнул Семерак.

По его словам, дополнительным элементом напряженности между властями Украины и США стала недружественная позиция ГПУ по отношению к американским коллегам, следствием которой стал визовый запрет Ренату Кузьмину.

Остап Семерак отметил, что в США произошла эволюция подхода к "закону Магнитского".

"Вместо списка конкретных личностей был вписан список критериев, нарушение которых приводит к санкциям. Они описывают действия или бездействие представителей власти, вследствие которых права и свободы той или иной особы значительно ограничиваются. Так, сейчас рассматривается вопрос о подпадании под эти критерии всех депутатов Госдумы РФ, которые голосовали за закон о запрете усыновления российских детей американцами", - рассказал экс-депутат.

"Соответственно, расширяется и география применения — на Беларусь, к которой всегда были вопросы, и на Украину, наличие "политического правосудия" в которой признала резолюция Сената. Она, конечно, имеет чисто рекомендательный характер и Госдеп может ее игнорировать, но..." - добавил он.

Политик предположил, что "список Магнитского" может быть расширен на украинских чиновников в течение полугода.