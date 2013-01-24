Опрос: Киевляне «проедают» почти две трети месячного дохода

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании UTG, проведенного в 2012 году, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента стратегического консалтинга консалтинговой компании UTG Виктор Оборский.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по данным опроса, наибольшей статьей расхода для киевлян является покупка продуктов питания (30,4%), за ними следует покупка одежды и обуви (13%), развлечения и общественное питание (11,5%), другие потребительские траты (7,1%).

Управляющий партнер консалтинговой компании UTG Виталий Бойко отметил, что доля расходов киевлян на продукты питания приближается к европейским показателям, где тратят на еду 25% семейного бюджета. Он добавил, что меньше всего на продукты тратят американцы (15% семейного бюджета).

По словам В.Оборского, нестабильная экономическая ситуация, а также ожидание девальвации гривни привели к уменьшению затрат на одежду и обувь и увеличению отложенных средств (непотребительские траты и отложенные средства составляют 38% от семейного дохода).

При этом эксперт отметил увеличение затрат на посещение заведений общественного питания вне дома, что сопровождается ростом количества заведений общепита в составе торговых центров как фактора привлечения посетителей и продления времени пребывания в нем.

В свою очередь В.Бойко высказал мнение, что сокращение затрат киевлян на покупку одежды и обуви в ТРЦ связано с развитием интернет-торговли, а также пропорционально росту трат на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Согласно опросу, 73,9% киевлян предпочитают делать покупки в торговых центрах и супермаркетах, 21,7% - на рынках, в ТЦ и супермаркетах и 4,4% - исключительно на рынках.

Справка УНИАН. Общегородской опрос жителей Киева проведен консалтинговой компании UTG в 2012 году. Выборка составила 800 человек.