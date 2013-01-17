Днепропетровский правозащитник просит убежища в России

Об этом сообщили УНИАН в прокуратуре Днепропетровской области.

В частности, как отмечается, 14 января в региональных СМИ было размещено сообщение, в котором председатель днепропетровской областной детской правозащитной организации заявил, что во время лечения в областной клинической больнице им. Мечникова на его жизнь было совершено покушение. По данному факту прокуратурой Днепропетровска открыто уголовное производство.

«Сведения о совершении указанного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 15 и ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Досудебное расследование поручено Октябрьскому районному отделу милиции Днепропетровска»,- подчеркивается в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

Как сообщали СМИ, 14 января руководитель Днепропетровской областной правозащитной организации «Поможем детям» Николай Кожушко заявил о совершении покушения на его жизнь. Н.Кожушко подозревает, что покушение на него мог заказать криминальный авторитет, причастный к разоблаченной им афере с перепродажей квартир, предназначенных для детей-сирот.

Сейчас правозащитник находится в России.

«Я направил письмо президенту Российской Федерации, чтобы он дал мне политическое убежище в Российской Федерации. Сейчас у меня статус такой: три месяца я могу находиться в России как гражданин Украины», - сообщил Н.Кожушко в интервью Радио Свобода.

Ранее Николай Кожушко прибегал к голодовке против несоблюдения прав детей и семей с детьми в регионе. В Днепропетровском горсовете тогда заявили, что в городе не зафиксировано таких фактов.