МВД думает, что киевские банки грабят наркоманы

Сотрудники милиции не исключают, что к ограблению киевских банков могут быть причастны наркозависимые люди.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО, отвечая на вопросы журналистов

«Нам кажется, что это делают наркоманы, скорее всего, у которых начинается «ломка» или заканчиваются деньги, тогда они уже идут и совершают эти преступления. Когда раскроем, посмотрим», - сказал М.КОРНИЕНКО.

Отвечая на один из уточняющих вопросов, он отметил, что пока трудно сказать, совершала ли все ограбления одна преступная группировка.

«Но у нас по этим ограблением имеются некоторые зацепки, и мы надеемся, что эти преступления будут раскрыты», - сказал М.КОРНИЕНКО, добавив при этом, что следственно-оперативную группу возглавляет заместитель министра Николай КУПЯНСКИЙ, «который будет находиться в Киеве до тех пор, пока эти преступления не будут раскрыты».

Как сообщал УНИАН, в столице в этом году были совершены семь ограблений отделений банков.

По данным Государственной службы охраны МВД Украины, с начала этого года в Украине было совершено 62 нападения на банковские и финансовые учреждения.