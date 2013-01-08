Умерла посол Украины на Кубе

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

По информации некоторых СМИ, Т.Саенко в последнее время тяжело болела.

Т.Саенко была назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Куба указом Президента Украины Виктора Ющенко от 4 июня 2009 года.