Умерла посол Украины на Кубе

18:07, 08 января 2013
Общество
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Умерла Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Куба Татьяна Саенко.

Татьяна Саенко

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

По информации некоторых СМИ, Т.Саенко в последнее время тяжело болела.

Т.Саенко была назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Куба указом Президента Украины Виктора Ющенко от 4 июня 2009 года.

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