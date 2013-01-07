В Харькове ребенок приземлился в сугроб, выпав с 8-го этажа

Как сегодня сообщает Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, оператору горячей линии «102» поступило сообщение о несчастном случае, который произошел в Московском районе Харькова. На проспекте Тракторостроителей с 8-го этажа жилого дома выпал малолетний ребенок. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Московского райотдела милиции.

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Правоохранители установили, что в одной из квартир жилого дома, где произошел несчастный случай, живет семейная пара с ребенком. Трехлетний малыш, находясь у окна, случайно выпал из него и попал в снежный сугроб, и поэтому остался живой. Ребенок сразу был госпитализирован в больницу в Харькове.

Работники милиции проводят проверку по этому факту.