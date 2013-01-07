На Крещатике сегодня будут петь колядки

В Киеве на Крещатике по случаю Рождества Христова 7 января в 14.00 начнется концертная программа «Христос родился! Славим его!».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, действо будет проходить на площадке перед зданием Киевской горгосадминистрации. Атмосферу коляды создаст академический украинский фолькльорно-этнографический ансамбль «Калина». Зрителей ожидают рождественский вертеп, колядки, обрядовые песни и другие забавы.

Также на празднике выступит Академический ансамбль песни и пляски МВД Украины.

Кроме того, напоминают в КГГА, в течение всех праздников в столице действует Новогодне-Рождественский поселок. В рамках проекта работает праздничная ярмарка, где можно приобрести украинские сувениры, изделия народных мастеров, елочные украшения, мини-елки, подарки.