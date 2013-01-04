АэроСвит урегулировал все вопросы с Борисполем

Об этом УНИАН сообщил помощник генерального директора авиакомпании по связям с общественностью Сергей Куцый.

«Все вопросы с аэропортом урегулированы», - сказал С.Куцый.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» с 4 января 2013 года приостанавливает обслуживание некоторых рейсов авиакомпании «АэроСвит» в связи с нарушением финансовой дисциплины авиаперевозчиком.

29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика.

Согласно постановлению суда, распорядителем имущества назначен арбитражный управляющий Леонид Талан, который должен провести инвентаризацию имущества компании «АэроСвит».

В постановлении суда также указывается размер долга авиакомпании перед кредиторами, который по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.