В киевском метро у пассажира пошла пена изо рта - он скончался

Как сообщили РБК-Украина в пресс-службе "Киевского метрополитена", мужчине 1972 г.р. стало плохо около турникетов.

"У мужчины пошла пена изо рта. Скорее всего, это был приступ эпилепсии или тромб", - отметили в пресс-службе.

Молодой человек еще около 19 минут спорил с супругой около турникетов, после чего скончался. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, вызван катафалк. График работы поездов метрополитена не нарушен, подчеркнули в пресс-службе.