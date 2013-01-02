В киевском метро у пассажира пошла пена изо рта - он скончался
18:54, 02 января 2013Общество
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В столичном метро на станции "Оболонь" скончался пассажир.
Молодой человек спорил с супругой около турникетов
Как сообщили РБК-Украина в пресс-службе "Киевского метрополитена", мужчине 1972 г.р. стало плохо около турникетов.
"У мужчины пошла пена изо рта. Скорее всего, это был приступ эпилепсии или тромб", - отметили в пресс-службе.
Молодой человек еще около 19 минут спорил с супругой около турникетов, после чего скончался. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, вызван катафалк. График работы поездов метрополитена не нарушен, подчеркнули в пресс-службе.
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