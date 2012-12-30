В Винницкой области мужчину засыпало в колодце
11:39, 30 декабря 2012Общество
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Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 29 декабря в с. Рахны-Лесовые Шаргородского района во время копания колодца в результате обвала земли был засыпан мужчина.
С потерпевшим поддерживался речевой контакт / Фото : Про все
Спасатели установили, что на глубине 15-18 м под обломками бетонных колец находится мужчина 1968 года рождения.
При проведении аварийно-спасательных работ был частично очищен слой грунта, также установлено, что есть угроза дополнительного обвала, который может повлечь гибель мужчины, поэтому работы были прекращены.
С потерпевшим поддерживался речевой контакт, изыскана возможность подачи ему кислорода и передачи продуктов питания.
Сегодня в 3.45 спасательные работы были продолжены.
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