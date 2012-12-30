В Винницкой области мужчину засыпало в колодце

Спасатели установили, что на глубине 15-18 м под обломками бетонных колец находится мужчина 1968 года рождения.

При проведении аварийно-спасательных работ был частично очищен слой грунта, также установлено, что есть угроза дополнительного обвала, который может повлечь гибель мужчины, поэтому работы были прекращены.

С потерпевшим поддерживался речевой контакт, изыскана возможность подачи ему кислорода и передачи продуктов питания.

Сегодня в 3.45 спасательные работы были продолжены.