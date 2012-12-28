Эксперты прогнозируют: в 2013 году Украина будет разрываться между Европой и ТС

Эксперты прогнозируют усиление в 2013 году давления на Украину в связи с необходимостью выбора между Таможенным и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали сегодня председатель правления и исполнительный директор Центра прикладных политических исследований ”Пента” Владимир Фесенко и Александр Леонов.

”В будущем году давление на Украину в отношении ее газотранспортной системе, в отношении входа в Таможенный союз значительно усилится”, - сказал А.Леонов.

В частности, эксперт связывает вероятность возникновения такого развития событий с результатами саммита Россия-ЕС, во время которого не была решена проблема смягчения или отмены действия так называемого Третьего энергопротокола по России.

”Для Украины — это серьезный интерес, потому что действие Третьего энергопакета фактически делает бессмысленным построение ”Южного потока”, поскольку, согласно требованиям этого документа, к этому должны быть допущены третьи страны, третьи компании, которые будут качать газ в Европу, то есть Россия, фактически, будет вынуждена за собственные средства строить возможности для своих конкурентов”, - объяснил эксперт.

В свою очередь В.Фесенко считает, что такой выбор для Украины — между Таможенным и Европейским Союзом — будет драматичным. ”В следующем году становится очень острой, очень драматичной проблема выбора: куда мы дальше двигаемся — то ли в Европейский Союз, то ли будем двигаться по пути евразийской интеграции. Если в этом году была определенная пауза и стагнация как в европейском, так и в российском направлении, сейчас придется делать серьезный драматичный выбор. Я думаю, Украина будет колебаться до конца, но сейчас невозможно сказать, в чью сторону будет сделано решение”, - добавил он.

Политолог отметил невозможность ”частичного” участия Украины в Таможенном союзе. ”Пока невозможно спрогнозировать, что будет на российском направлении. Я не уверен, что Россия значительно пойдет нам навстречу, потому что никакого частичного формата в Таможенном союзе нет. Может быть какое-то соглашение между Таможенным союзом и Украиной, может быть подписано соглашение об участии Украины в ЕврАзЭС — а это такой «предбанник» Таможенного союза. Это возможно, но это будет зависеть от деталей, в которых будут присутствовать не только межгосударственные интересы, но и интересы отдельных личностей”, - считает В.Фесенко.

По его мнению, внутри страны, как среди представителей власти, так и оппозиции, нет единой позиции в отношении подписания Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. ”Руководство Евросоюза и Еврокомиссии склоняется к тому, чтобы подписать Соглашение об ассоциации, возможно, с замечаниями, но обязательно, чтобы хотя бы часть их требований была выполнена. Внутри Украины тоже нет единой позиции. Здесь российский фактор будет играть очень сильно”, - отметил В.Фесенко.

”Рискну предположить, если до ноября 2013 года мы не подпишем какого-то принципиального соглашения о взаимодействии с Таможенным союзом, и если мы выполним часть требований европейцев, в частности, разработку и принятие нового Избирательного кодекса, судебную реформу, хотя здесь есть проблема внесения изменений в Конституцию, плюс дела Луценко и Тимошенко, то подписание соглашения с ЕС возможно”, - заметил политолог.

В.Фесенко не исключил ”нестандартного” варианта решения дел экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. ”Луценко могут выпустить, выполняя решение Европейского суда, хотя он останется «на крючке» других уголовных дел. Его могут освободить, чтобы продемонстрировать шаги вперед, навстречу Европейскому Союзу. С Тимошенко будет сложнее, могут начать выполнять решение Европейского суда, пересматривать дело в разных инстанциях, то есть формально это будет выполнением требований, но до этого может появиться новый судебный приговор в отношении Тимошенко, в частности, по делу ЕЭСУ”, - пояснил он.