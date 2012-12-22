Сирийские боевики озвучили цену жизни пленной украинки

Об этом в блоге на "Украинской правде" сообщила журналистка Наталья Гуменюк.

"Сирийские боевики подтвердили, что за ее освобождение требуют 50 миллионов долларов. Перед этим они неоднократно заявляли, что вопрос не в деньгах. Объяснить, почему им нужна именно такая сумма, они не смогли", - пишет журналистка.

Также повстанцы, которые называют себя подразделением Свободной сирийской армии, настаивают, что более недели украинская сторона не выходила с ними на связь. Свое требование связаться с чиновниками те объявили в понедельник.

Ранее сирийские боевики угрожали казнить Кочневу 13 декабря, а 17 декабря заявили, что готовы отложить казнь в неделю.