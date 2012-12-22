Сирийские боевики озвучили цену жизни пленной украинки
17:37, 22 декабря 2012Общество
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Сирийская группировка, удерживающая в заложниках гражданку Украины Анхар Кочневу, отложила ее казнь до среды, 26 декабря.
Анхар Кочневу обещают освободить за 50 миллионов долларов
Об этом в блоге на "Украинской правде" сообщила журналистка Наталья Гуменюк.
"Сирийские боевики подтвердили, что за ее освобождение требуют 50 миллионов долларов. Перед этим они неоднократно заявляли, что вопрос не в деньгах. Объяснить, почему им нужна именно такая сумма, они не смогли", - пишет журналистка.
Также повстанцы, которые называют себя подразделением Свободной сирийской армии, настаивают, что более недели украинская сторона не выходила с ними на связь. Свое требование связаться с чиновниками те объявили в понедельник.
Ранее сирийские боевики угрожали казнить Кочневу 13 декабря, а 17 декабря заявили, что готовы отложить казнь в неделю.
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