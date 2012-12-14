«Укрпочта» снизит тарифы на некоторые услуги

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, в частности, на 52% снижен тариф на пересылку прямого контейнера, на 10% - тариф на предоставление услуги по безадресной доставке рекламной или информационной продукции (печатные издания) более 1 млн единиц.

Кроме того, снижен тариф за объявленную ценность почтовых отправлений. Плата за объявленную ценность составляет для отправлений стоимостью до 1 тыс. грн включительно - 1% от суммы объявленной ценности, свыше 1 тыс. грн - 0,5% соответственно, но не менее 2,50 грн без НДС.

Кроме того, установлены отдельные тарифы за письменное заявление (справку) для организаций и фиксированный тариф за перевод денег (почтовый перевод) до 150 грн включительно - 5 грн, свыше 150 грн - 8 грн + 1% от суммы перевода.

Нововведение не касается универсальных услуг почтовой связи, к которым относятся услуги по пересылке в Украину и за ее пределы простых и заказных писем, бандеролей, а также посылок без объявленной ценности массой до 10 кг.

Справка УНИАН. Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины. «Укрпочта» предоставляет около 50 видов услуг в 14 тыс. отделений по всей Украине.

Чистая прибыль ГППС «Укрпочта» по итогам 2012 года, как ожидается, составит 39 млн грн – на 50% больше, чем в 2011 году.