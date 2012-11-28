Украинцы смогут менять мобильных операторов, сохраняя свой номер

В Министерстве юстиции сообщили о вступлении в силу с 21 ноября приказа Госслужбы специальной связи и защиты информации "Об утверждении технических требований к телекоммуникационным сетям Украины относительно обеспечения предоставления услуг переноса абонентского номера и пользования персональным номером".

Этот документ позволяет внедрить услугу переноса мобильных номеров при смене оператора — Mobile Number Portability (MNP), сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Для этого будет создана единая база данных. Абоненты смогут менять оператора с сохранением номера неограниченное количество раз. Как рассказал источник, чтобы сохранить номер, абоненту надо будет обратиться с письменным заявлением к оператору, в сети которого он захочет обслуживаться.

Миграция в новую сеть займет менее суток, однако услуга будет платной, как сообщил собеседник, около 40 грн — на уровне среднего месячного счета украинского абонента мобильной связи. Для сравнения, в европейских странах плата за MNP в среднем составляет 8,38 евро. Самая высокая плата действует в Португалии (40 евро) и Великобритании (43,55 евро). В Дании, Хорватии, Ирландии и ряде других стран услуга бесплатна.