Милицейские генералы меняются местами, поскольку теперь есть резерв
Кадровые ротации в МВД не связаны с негативными моментами в работе руководства, заявляет министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.
В интервью журналу "Эксперт", текст которого обнародован на сайте МВД, В.Захарченко напомнил, что после вступления в должность министра пообещал взвешенные кадровые решения в ведомстве.
«Последние кадровые изменения совершенно логичны. Мы сформировали кадровый резерв и провели замещение. До моего прихода кадровый резерв сформирован не был», - сказал он.
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На вопрос, означают ли кадровые ротации, что в структуре МВД есть люди, которыми министр не доволен, В.Захарченко ответил: "Есть те, кто в силу возраста будет уходить в запас, на пенсию, есть те, которым мы предложим меньший объем работы. Но это не значит, что этих людей по каким-то негативным моментам сняли. Если бы имелись вопросы, связанные с правонарушениями с их стороны, - поверьте, были бы приняты другие решения".