СМИ: Силовиков перетасовывают из-за результатов выборов

Об этом сегодня пишет «КоммерсантЪ-Украина».

Как отмечает издание, 19 ноября начались кадровые перестановки в системе МВД и Службе безопасности Украины. Министр внутренних дел Виталий Захарченко назначил начальника Главного управления (ГУ) МВД в Киеве Алексея Крикуна на должность начальника департамента общественной безопасности МВД.

По информации "Ъ", сегодня, 20 ноября, последует приказ о смене начальника ГУ МВД в Киевской области. На этой неделе могут быть смещены руководители ГУ МВД в Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Винницкой областях. Вчера же Президент Виктор Янукович сменил руководство Управления СБУ в Тернопольской области. По мнению экспертов, кадровые перестановки связаны с результатами парламентских выборов.

Вчера около 18.00 министр внутренних дел представил коллективу ГУ МВД Киева нового руководителя. Им стал Валерий Коряк, ранее занимавший должность начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД. Бывший начальник ГУ МВД в Киеве А.Крикун приказом министра перемещен на должность руководителя департамента общественной безопасности МВД. Как сообщил "Ъ" начальник пресс-службы столичной милиции Игорь Михалко, перед В.Коряком министр поставил ряд задач: "Нужно будет уделить внимание безопасности дорожного движения, борьбе с преступностью несовершеннолетних, с незаконным оборотом наркотиков, борьбе с экономическими преступлениями, в частности с расхищением бюджетных средств". Кроме того, министр обратил внимание на необходимость решения жилищных проблем сотрудников милиции. "В Киеве работают 2970 сотрудников милиции, состоящих на квартирном учете", - пояснил И.Михалко.

Перестановки в Киеве станут не единственными кадровыми решениями в системе МВД. По информации "Ъ" бывший глава департамента общественной безопасности МВД Сергей Поготов рассматривается в качестве кандидата на должность начальника управления МВД в Севастополе, где сменит действующего начальника Александра Гончарова. Новым начальником ГУБОПа стал Станислав Рогозин, ранее занимавший должность заместителя начальника департамента государственной службы по борьбе с экономической преступностью. Сегодня же должен последовать приказ о смещении с должности начальника ГУ МВД Киевской области Константина Сапко. "На этой неделе последует еще ряд приказов о ротации начальников милиции в ряде областей центральной и западной частей страны", - рассказал "Ъ" собеседник в МВД.

Так, фактически уже решен вопрос о смене руководства управлений МВД в Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Винницкой областях. Как рассказал "Ъ" источник в ГУ МВД Ивано-Франковской области, 22 ноября ожидается представление нового начальника управления - Олега Сало, который сейчас является первым заместителем начальника департамента общественной безопасности МВД. По данным "Ъ" перед О.Сало поставлена задача усилить борьбу с коррупцией в местной структуре МВД и органах местного самоуправления, а также повысить раскрываемость преступлений.

В ГУ МВД в Черновицкой области рассказали, что в ближайшее время ожидается увольнение действующего начальника Николая Харабары и назначение на его место начальника управления МВД на Львовской железной дороге Александра Демидова. В настоящее время Н.Харабара находится в отпуске, и его обязанности исполняет первый заместитель. По информации "Ъ", начальник УМВД в Волынской области Богдан Щур в ближайшее время перейдет на работу в центральный аппарат, где станет советником В.Захарченко.

Как рассказала пресс-секретарь ГУ МВД в Винницкой области Анна Олийнык, официальных документов об увольнении руководителя областного ГУ МВД Валерия Ноника или о вступлении в должность нового руководителя нет. В то же время, по словам источника "Ъ", близкого к ГУ МВД области, представление нового начальства областной милиции может состояться уже 20 или 21 ноября.

Издание отмечает, что необходимость кадровых перестановок в структуре МВД начала обсуждаться еще весной. "Однако тогда в связи с проведением Евро-2012 и предстоящими парламентскими выборами было решено не менять коней на переправе и подождать поздней осени", - пояснил источник в МВД. В последний раз этот вопрос поднимался 13 ноября на заседании координационного совета руководителей правоохранительных органов при Президенте, в котором принял участие В.Янукович. По словам собеседника "Ъ", необходимость кадровых перемен встретила "понимание у Президента", а причины ротации связывались с необходимостью "внести коррективы в деятельность милиции на местах". "В ряде областей существует разрыв в характере борьбы с преступностью. Например, ряд западных и центральных областей демонстрируют неплохие результаты в борьбе с общеуголовными преступлениями, но у них наблюдается рост экономической преступности или преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков", - пояснили в МВД.

Примечательно, что кадровые перестановки коснулись не только системы МВД. Вчера В.Янукович назначил новым начальником Управления СБУ в Тернопольской области Юрия Гаврилюка вместо Игоря Винницкого.

Вместе с тем заместитель главы парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Стретович ("Наша Украина - Народная самооборона") полагает, что кадровые перестановки в силовых структурах связаны с неблагоприятными для партии власти результатами парламентских выборов в указанных областях. "Как видите, все это касается только запада Украины. Ротации не происходят на востоке, потому что там мало-мальский результат был обеспечен. При этом назначаются герои 2004-2005 годов. Я имею в виду, например, Олега Сало, который отличился тогда во львовском ГУ МВД (его обвиняли в нарушении избирательного права и злоупотреблении служебным положением - "Ъ"). Все они, как скелеты из шкафа, опять достаются, для того чтобы продолжить благородную миссию наведения порядка на определенных территориях", - заявил В.Стретович.