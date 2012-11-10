Эксперт: больше всего русификация направлена на первоклассников

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН сокоординатор движения «Пространство свободы», руководитель проекта «Обзор положения украинского языка» Тарас Шамайда, ссылаясь на данные аналитического обзора «Положение украинского языка в Украине в 2012 году.

«Это впервые за годы независимости происходит такой регресс», - сказал он.

По словам Т.Шамайды, на украинском языке в 2011-2012 году обучались 81,9% школьников, что на 0,3% меньше, чем годом раньше.

При этом, отметил Т.Шамайда, больше всего русификация направлена на первоклассников, что в будущем повлечет значительно более масштабные сдвиги в языке образования в пользу русского.

Преимущественно на украинском языке пока еще обучаются школьники в 23 из 27 регионов Украины. Исключением остаются Донбасс и Крым, причем в Крыму на украинском обучаются менее 8% детей.

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Украинский язык для сдачи тестов внешнего независимого оценивания в 2011 году избрали почти 80% выпускников школ.

Этот процент очень зависит от региона, и составляет почти 100% в Львовской области, 97% - в Киеве, 80% - в Днепропетровской области, однако лишь 32% - в Донецкой и 8% - в Крыму.

Аналитический обзор базируется на данных статистики, социологии и собственных мониторинговых исследований, проведенных волонтерами по всей стране.

Анализ статистических данных и собственный мониторинг языковой ситуации во всех регионах Украины осуществлен на волонтерских принципах активистами движения «Пространство свободы» при содействии Интернет-издания «Тексты».