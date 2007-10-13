В Крыму завтра сожгут флаги УПА

Завтра, 14 октября, в 65-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии, ряд общественно- политических сил проведут в Симферополе акции протеста.

Как сообщила УНИАН председатель Крымского отделения Молодежного фронта «Прорыв» Надежда ПОЛЯКОВА, утром «прорывовцы» возложат венки к памятнику «жертвам ОУН-УПА» в Симферополе. Затем там же активисты «Прорыва» сожгут флаги УПА.

После этого «прорывовцы» направятся к памятнику Тарасу Шевченко, на площади перед которым на 12 часов запланирована акция сторонников УПА. «Мы займем площадь. Нас будет много», - отметила Н.ПОЛЯКОВА.

По ее данным, против празднования в столице Крыма 65-ой годовщины создания Украинской повстанческой армии будут выступать также представители казачества и коммунисты. «Крымский «Прорыв» не допустит шабаша фашистких недобитков из УПА в крымской столице. Каждая пядь земли полита кровью советских граждан, в спины которых стреляли эти бандиты», - сказала лидер крымского отделения «Прорыва».

Как сообщал УНИАН, активисты Крымской организации Конгресса украинских националистов и ряд других сил (Рух, УРП «Собор», УНП и т.д.) планирует 14 октября провести в Симферополе в честь 65-ой годовщины создания УПА митинг возле памятника Шевченко.

12 октября и.о.министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО призвал всех граждан - участников акций, запланированных на 14 октября, вести себя толерантно и сдержанно.