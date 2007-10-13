В результате взрыва в Днепропетровске пострадали 4 дома (фото)

В результате взрыва бытового газа в жилом доме по Мандриковской, 127, в Днепропетровске пострадали четыре дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате взрыва произошло разрушение домов по ул. Мандриковской, 128, (повреждены конструкции крыши в частном жилом доме); по ул. Набережная Победы, 58, (повреждены конструкции окон и дверей девятиэтажном доме); по ул. Переясловской, 45, (повреждена кровля крыши в частном одноэтажном жилом доме.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, в 10.45 в Днепропетровске произошел взрыв бытового газа в жилом доме, расположенном на массиве Победа, ул. Мандриковская, 127.

По данным Н.ШУФРИЧА, который прибыл на место аварии, в результате взрыва, по предварительным данным, погибли семь человек, 22 человека госпитализированы.

По информации генерального директора ОАО «Днепрогаз» Игоря ИВАНКОВА, взрыв в десятиэтажном жилом доме на массиве Победа в Днепропетровске произошел в результате резкого повышения давления газа в сети.

В Днепропетровск на место взрыва жилого дома по поручению премьер-министра Украины срочно вылетел министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

Также ожидается приезд на место чрезвычайного происшествия премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.