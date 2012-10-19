Украина спускает на воду первый построенный за 20 лет танкер

Об этом рассказал генеральный директор Smart Maritime Group Александр Юрков. Этой компании и принадлежит ХСЗ, сообщает «КоммерсантЪ-Украина»

Это судно будет опущено на воду сегодня, а в феврале-марте 2013 года передано заказчику. По данным ассоциации судостроителей "Укрсудпром", танкеры не выпускались в Украине с 1992 года.

Это судно является одним из трех танкеров-продуктовозов серии RST-27 дедвейтом 7 тыс. т, заказанных в ноябре прошлого года херсонскому предприятию группой российского предпринимателя Бориса Титова.

По словам Юркова, получить такой заказ ХСЗ удалось благодаря более низкой, чем у конкурентов, цене и удачному расположению.

"Суда будут эксплуатироваться на юге России. Если бы их произвели на российских заводах в Навашино или Красное Сормово в Нижегородской области, им пришлось бы идти через шлюзы, а они к началу навигации еще будут закрыты",— объясняет генеральный директор Smart Maritime. Кроме того, российские заводы, способные строить такие суда, сейчас полностью загружены, а украинское предприятие смогло предложить более дешевую продукцию аналогичного качества, добавляет первый вице-президент "Укрсудпрома" Виктор Лисицкий.



Аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко говорит, что спрос на танкерный флот класса "река—море" повысился с начала года из-за остановки украинских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и роста объема импорта нефтепродуктов.