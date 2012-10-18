Украина стала больше интересовать нелегалов из Африки и Азии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола сообщил заместитель начальника управления Государственной пограничной службы Украины, полковник Александр Скигин.

Он также отметил уменьшение на 28% попыток использования потенциальными мигрантами нелегальных путей въезда в Украину в 2012 году. «Причем проведение Евро-2012 подчеркнуло, что наш пограничный контроль по своей эффективности значительно улучшился как относительно ускорения паспортных проверок, так и эффективности выявления лиц, которым не желательно быть на территории Украины», - убежден он.

Представитель пограничной службы также отметил, что с 2008 года наблюдается уменьшение уровня нелегальной транзитной миграции через Украину в страны ЕС. В частности, в 2011 году, по сравнению с предыдущим, - на 59%, а за 8 месяцев 2012 года – на 18%. «Все это подтверждается пограничниками смежных стран», - сказал он.

А.Скигин отметил, что за последние 4-5 лет эффективность противодействия нелегальной миграции на государственной границе значительно возросла.