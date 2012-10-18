Журналист: Белгород-Днестровская крепость передана в частные руки

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил журналист «Аккерманские вести» Виталий Райнов, сославшись на свое журналистское расследование.

«Жемчужина страны передана в руки некоего предприятия «Фортеця». В результате, бюджет теряет миллионы гривень. Весь доход уходит на сторону», - отметил В.Райнов.

По его словам, ежегодно крепость посещают миллионы туристов, а на ее территории весьма бойко ведется торговля.

Журналист также отметил, что решение о передаче крепости в частные руки датировано еще 18 февраля 2012 года, однако общественность города узнала об этом только летом.

«Любые попытки озвучить информацию о незаконном действии властей жестко пресекаются», - сказал В.Райнов, уточнив, что лично ему несколько раз неизвестные угрожали по телефону.

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Справка УНИАН. Белгород-Днестровская крепость (второе название - Аккерманская крепость) является одной из самых известных средневековых построек, которые сохранились в Украине.

Своими размерами крепость превосходит все подобные фортификационные сооружения страны. Общая площадь территории крепости - 9 га.