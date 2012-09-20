В Киеве переименовали улицу Боженко
11:33, 20 сентября 2012Общество
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Улица Боженко в Голосеевском районе Киева переименована в улицу выдающегося художника Казимира Малевича.
В честь Малевича назвали улицу
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Киевсовета.
За него проголосовали 78 из 110 зарегистрированных в зале депутатов.
Необходимость принятия решения объясняется созданием условий для увековечения памяти К.Малевича – всемирно известного киевского художника-авангардиста, одного из основателей новых направлений в абстрактном искусстве с целью подготовки к 165-летию со дня его рождения, а также воспитания у подрастающего поколения чувства гордости за выдающихся украинцев.
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