В Крыму нашли повешенной 10-летнюю внучку Джемилева

В Крыму в районе Феодосии 10-летняя девочка покончила жизнь самоубийством, повесившись в сарае частного дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления МВД Украины в Крыму, тело ребенка нашли вечером 13 августа.

Милиция возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 3 статьи 120 УК Украины (доведение до самоубийства несовершеннолетнего), санкция которой - от семи до десяти лет тюрьмы.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь меджлиса Лиля Муслимова, повесившаяся в Крыму 10-летняя девочка является внучкой лидера Меджлиса крымскотатарского народа, депутата Верховной Рады Украины (НУНС) Мустафы Джемилева.

"Это так. Обстоятельства выясняются", - сказала она.