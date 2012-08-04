Учителю-педофилу за изнасилование трех детей дали три года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, правоохранители установили, что на протяжении февраля-сентября 2011 года человек изнасиловал трех юношей 1995-1996 годов рождения. Подсудимому инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 и ч. 2 ст. 153 Уголовного кодекса Украины (удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, а также совершенное в отношении несовершеннолетнего).

Максимальное наказание по этим статьям – 7 лет лишения свободы. Купянский межрайонный прокурор Алексей Хоменко поддерживал государственное обвинение по этому уголовному делу и просил суд назначить подсудимому наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы.

В свою очередь Купянский горрайонный суд действия учителя переквалифицировал с ч. 2 на ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (совершение распутных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) и осудил к 3 годам лишения свободы.

На данное время Купянская межрайонная прокуратура подала апелляционную жалобу в связи с мягкостью назначенного наказания и нарушением уголовного законодательства Украины. Приговор учителю-педофилу еще не вступил в силу.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних работники милиции задержали учителя одной из школ Купянска Харьковской области. Предварительно было установлено, что подозреваемый по месту жительства вступал в неестественную половую связь с несовершеннолетними мальчиками. Во время интимных отношений подозреваемый фотографировал учеников и принуждал их заниматься сексом между собой.